Uma motocicleta CG 160 Fan, de cor vermelha, foi recuperada pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, 17, em Vilhena, após o suspeito do furto sofrer um grave acidente durante tentativa de fuga.

O veículo havia sido subtraído horas antes em frente à residência da proprietária, na região central da cidade.

Por volta das 0h10, uma guarnição realizava patrulhamento pela Avenida Tancredo Neves, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando avistou um motociclista trafegando em alta velocidade.

Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor desobedeceu e fugiu em direção à Avenida Antônio Extekoetter.

Durante o acompanhamento tático, o suspeito perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um estabelecimento comercial (lava-jato).

Com o forte impacto, ele sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrido com urgência pelo Corpo de Bombeiros Militar. Como não portava documentos pessoais, o homem permaneceu sem identificação até o encerramento do registro policial.

Na revista pessoal realizada no suspeito, os militares apreenderam uma chave do tipo alavanca adaptada (“micha”), ferramenta comumente utilizada por criminosos para estourar sistemas de ignição de motocicletas.

Embora ainda não houvesse registro oficial do furto no sistema policial até aquele momento, os militares conseguiram localizar a dona da moto para comunicar a recuperação. A vítima relatou que o veículo havia sido levado da frente de sua casa enquanto ela dormia.

Após passar pelos trabalhos da perícia técnica devido às avarias provocadas pela batida, a motocicleta foi apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para posterior restituição à proprietária.