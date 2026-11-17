Entre os dias 12 e 14 de novembro de 2026, a cidade de Cáceres (MT) sediou o 1º Congresso de Clínica Médica do Pantanal, que contou com a participação de representantes de Vilhena, levando ao evento cinco trabalhos científicos aprovados.

O Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade de Vilhena foi representado pelo médico Edilson Alves da Silva, preceptor e tutor da residência e mestre em Saúde da Família, além das médicas residentes do primeiro ano, Isabella Lenzi e Letícia Borges.

Os cinco trabalhos apresentados abordaram questões presentes no cotidiano dos profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde. Entre os temas discutidos estavam os desafios da assistência médica às pessoas com deficiência auditiva e a importância da Língua Brasileira de Sinais (Libras) na formação médica; o uso adequado de medicamentos por idosos; as internações por condições sensíveis à Atenção Primária em Rondônia; e a capacitação das equipes de saúde para a oferta do Implanon, método contraceptivo de longa duração.

“Como cuidar bem de quem não ouve, se a Libras ocupa tão pouco espaço na formação médica? De quantos remédios um idoso realmente precisa? O que as internações evitáveis de idosos em Rondônia revelam sobre o cuidado que chega antes do hospital, ou que deixa de chegar? Como preparar a equipe para oferecer o Implanon?”, questiona a equipe, destacando que os trabalhos levaram ao congresso um pouco da realidade vivenciada pelos profissionais de saúde da região.

Durante a programação, subespecialistas em Clínica Médica apresentaram atualizações e avanços em diferentes áreas da medicina, proporcionando aos participantes contato com novos conhecimentos e práticas clínicas.

Para os representantes de Vilhena, a experiência também reforçou a importância da atualização profissional permanente. Em uma área que passa por constantes transformações, acompanhar as evidências científicas é fundamental para aprimorar o raciocínio clínico e qualificar o atendimento oferecido aos pacientes.

A equipe ressalta que a residência médica tem papel essencial nesse processo, pois estimula os profissionais a transformar situações observadas no cotidiano dos serviços de saúde em perguntas científicas, buscando respostas fundamentadas em evidências. Dessa forma, a produção de conhecimento a partir de Vilhena também contribui para dar visibilidade às necessidades e particularidades da região.

Ao retornar do congresso, o grupo trouxe ainda uma proposta: que Vilhena possa sediar um evento científico semelhante, reunindo acadêmicos de medicina e profissionais já formados.

A iniciativa permitiria ampliar o acesso à atualização científica, incentivar a troca de experiências e fortalecer a formação médica regional, sem que estudantes e profissionais precisassem se deslocar para outros municípios.

Para a equipe, incentivar a participação de acadêmicos e médicos em congressos e atividades científicas significa investir na qualificação dos profissionais e, consequentemente, na melhoria da assistência à saúde oferecida à população nos próximos anos.