Uma operação conjunta das forças de segurança pública resultou na apreensão de 303 quilos de maconha do tipo skunk na manhã desta sexta-feira, 20 de novembro, na rodovia BR-429, nas proximidades da área urbana de Seringueiras (RO).

O motorista do veículo onde a droga era transportada foi preso em flagrante.

A ocorrência foi registrada no âmbito das operações Sinergia (CRP II) e Brasil contra o Crime Organizado (BPFRON), envolvendo equipes da Polícia Militar — por meio do 11º e do 2º Batalhões —, da Polícia Civil, através do Departamento de Narcóticos (Denarc), e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações da Polícia Militar, a ação teve início após denúncias anônimas de moradores relatando que uma picape transitava em atitude suspeita pela rodovia federal. Diante do alerta, os agentes montaram uma barreira policial estratégica nas imediações do município.

Durante a abordagem a uma Fiat Strada, os policiais localizaram diversos fardos do entorpecente acondicionados no interior do automóvel. Após a pesagem oficial, a carga totalizou 303 quilos de skunk.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado às autoridades policiais competentes para a lavratura do flagrante e demais medidas legais cabíveis.

As forças de segurança informaram que mantêm o cerco e as diligências na região para interceptar possíveis novas cargas ilícitas e identificar outros envolvidos no esquema de tráfico.