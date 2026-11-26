A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira, 26 de novembro, a Operação Intercepto II, com o objetivo de investigar o envio de uma encomenda contendo maconha de Vilhena (RO) para Vitória (ES) por via postal.

Ao todo, policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão nas duas cidades, expedidos pela 2ª Vara de Garantias de Porto Velho.

De acordo com a PF, as investigações começaram após a interceptação de uma remessa postal em Porto Velho, no dia 17 de abril de 2026 — apenas um dia depois de o pacote ter sido postado.

O material apreendido, que pesava aproximadamente 6 quilos (massa bruta), passou por exame pericial, o qual confirmou tratar-se de maconha.

Conforme a corporação, os envolvidos poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.