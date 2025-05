Curta-metragem sobre cultura afro-brasileira é lançado com exibições em escolas de Vilhena

Com o objetivo de retratar e valorizar as manifestações culturais afro-brasileiras presentes em Vilhena (RO), foi lançado o curta-metragem “Ritmos e Tradições: Celebrando a Cultura Afro-Brasileira em Vilhena”.

A produção audiovisual, já disponível online, busca proporcionar à comunidade local uma oportunidade de conhecer, reconhecer e celebrar essa herança cultural fundamental para a identidade brasileira.

O curta-metragem foi lançado nos dias 16 e 17 de abril de 2025, com exibições gratuitas seguidas de rodas de conversa sobre a valorização da cultura afro-brasileira e o combate ao racismo em Vilhena. As sessões de lançamento aconteceram na Escola Municipal Maria Paulina Donadon, no distrito de Nova Conquista, na Escola Municipal Cleonice Batista e na Escola Estadual Luiz Carlos Paulo de Assis.

Com duração de nove minutos, o documentário conta com interpretação em Libras e tem classificação livre, tornando-se acessível a diversos públicos. A iniciativa é da produtora cultural Vanessa Vitória, que idealizou e coordenou o projeto viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022), do Ministério da Cultura, com apoio da Fundação Cultural de Vilhena (FCV).

“Este curta-metragem é um mergulho potente nas manifestações culturais afro-brasileiras que resistem, vivem e brilham em Vilhena. A produção é uma verdadeira homenagem à ancestralidade, à força e à arte do povo preto, revelando a riqueza de tradições que pulsam na cidade. Este projeto é apoiado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Gratidão a todos que colaboraram com essa produção”, agradece Vanessa Vitória.

A equipe responsável pelo projeto contou com profissionais atuantes na cena cultural de Rondônia. A direção e o roteiro ficaram a cargo de Andréia Machado. Vanessa Vitória Santos Machado assumiu as funções de produtora executiva e produtora cultural. Márcio Guilhermon atuou como captador de som e sociólogo nas rodas de conversa. Já Washington Kuipers assinou a cinegrafia, a direção de fotografia e a edição de vídeo, contribuindo com sua ampla experiência audiovisual.

A obra apresenta entrevistas e registros audiovisuais de expressões culturais afro-brasileiras, valorizando saberes, práticas e histórias que compõem a identidade da cidade e o combate ao racismo estrutural por meio da arte e da memória. Para quem deseja assistir ao curta, ele está disponível gratuitamente no YouTube, por meio do link: https://youtu.be/ZC9iLBGVIYA?si=QN2b_jg7uKXWqTUS .