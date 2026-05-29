Old Ranch realiza “Arraiá” com show nacional da Banda Pancanejo em Vilhena

O clima junino já toma conta do município de Vilhena com o “Arraiá do Old Ranch”, que será realizado no próximo dia 12 de junho, sexta-feira.

A programação terá como destaque o show nacional da Banda Pancanejo, que sobe ao palco trazendo um repertório sertanejo animado para embalar o público durante toda a noite.

Além do show nacional, o Arraiá contará com premiação especial para a melhor dança de casal. O primeiro lugar receberá R$ 200 em consumação, além de um balde de cerveja Corona. Já o segundo colocado será premiado com uma cesta do Boticário e um balde de cerveja Heineken.

Os ingressos estão sendo comercializados no ponto oficial de vendas, localizado na loja Tereré & Cia, anexa ao Park Shopping de Vilhena. Os valores são: Pista R$ 49,99 e Premium R$ 69,99.

Com decoração temática, música ao vivo e ambiente característico das festas juninas, o Arraiá do Old Ranch surge como uma das principais atrações do período em Vilhena, reunindo famílias, amigos e apreciadores da cultura sertaneja em uma noite de celebração e entretenimento.

O evento também conta com o apoio de patrocinadores e parceiros locais, fortalecendo a realização de atrações culturais e musicais no município.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (69) 9 8105-3561.