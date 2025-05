COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

GWM MEGA MOTORS Em Cacoal/RO, a empresária Poliana Miranda da concessionária GWM Mega Motors recebeu das mãos do Gerente Nacional de Desenvolvimento de Rede Fernando Bianchi um quadro assinado por ele, pelo Diretor Nacional de Vendas e Desenvolvimento de Rede Alexandre Oliveira, pelo COO – Chief Operating Officer Diego Fernandes e pelo CEO of GWM Americas Andy Zhang onde a GWM do Brasil confirma o orgulho de apresentar a House of Tomorrow em parceria com o Grupo MEGA, que acreditam em um futuro melhor para todos, com novas tecnologias e inovação. E finaliza dando os parabéns ao Grupo MEGA por acreditar que se pode ter um futuro melhor, hoje!

GWM MEGA MOTORS – STAND na Rondônia Rural Show A concessionária GWM MEGA MOTORS com a marca GWM de linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, como os modelos TANK 300, ORA 03 SKIN, ORA 03 GT, HAVAL H6 HEV2, HAVAL H6 PHEV19 e HAVAL H6 PHEV34 está na RONDÔNIA RURAL SHOW a maior feira do AGRONEGÓCIO da Região Norte, que acontece em Ji-Paraná/RO, até este sábado, 31. Na foto, em frente ao moderno e confortável stand Fernando Bianchi Gerente Nacional de Desenvolvimento de Rede da GWM entre as irmãs Poliana Miranda e Letícia Miranda Beltrame empresárias arrojadas que detém a marca GWM em todo estado de Rondônia, com concessionárias em Cacoal e Porto Velho/RO.

GWM MEGA MOTORS – CACOAL Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS a empresária POLIANA MIRANDA das concessionárias GWM e PSV entre AMANDA BAIA e a arquiteta BRUNA LIRA.

SICOOB FRONTEIRAS na Rondônia Rural Show A renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS com 25 ANOS de atividades, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul está presente na prestigiada RONDÔNIA RURAL SHOW a maior feira do AGRONEGÓCIO da Região Norte, que acontece em Ji-Paraná/RO, até este sábado, 31. Na foto no visitado stand do SICOOB parte dos atenciosos colaboradores Paulo Poggere, Cleidiane Paloschi, Andréia Badoan, Marcos Antonio de Oliveira, Suzamar Valentim, Lorena Paula, Alexandre Coelho, e agachados Tiago Andrade, Wellisson Coutinho, Edvaldo Rodrigues, Danubio Viguini, Erick Rocha e Romário Machado.

SICOOB FRONTEIRAS – Gerência PJ Em Cacoal/RO, registrei no SICOOB FRONTEIRAS renomada cooperativa financeira com 25 ANOS em atividades, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o gerente PJ DHIEGO NOVAIS e o assistente BRUNO ANDRADE.

DIMARE Móveis Planejados Registre na moderna e elegante loja de móveis planejados DIMARE CACOAL parte da atenciosa equipe de arquitetos Ketllyn Santana, Diego Deicke e Alana Freitas, e o consultor de vendas Roberlei Vieira.

Clínica BELA ALDEIA COMEMORA 03 ANOS Em Cacoal/RO, no sábado, DIA 24, a Clínica BELA ALDEIA celebrou TRÊS ANOS com evento em uma noite especial no confortável e prestigiado espaço do Restaurante El Sossego. A proprietária e Farmacêutica Esteta ALDEIZA MENEZES recepcionou convidados especiais, seus clientes, e teve ao lado o atencioso esposo RONEI BELEZA MENEZES e a linda filhinha BEATRIZ.

ANIVERSÁRIO DE ROSSANA PENA Amanhã, dia 30, ROSSANA ROSICLEY PENA DA SILVA comemora aniversário ao lado do esposo FRANCISCO DA SILVA, e dos filhos advogada Thalia Pena, Francisco Junior da empresa DNA MIDAS, e Andressa Pena mãe do pequeno LIAM no colo da vovó aniversariante, na inauguração da GWM Mega Motors em Cacoal/RO.

CHÁ COLONIAL O salão de eventos do CATUAI Hotel em Cacoal/RO, foi palco do tradicional e prestigiado CHÁ COLONIAL das Domadoras do LIONS CLUBE CACOAL CENTRO no último dia 17. Na foto registrei Kezia Dias, Luzéria Dias Freitas, Mirian Dias Silveira, Angela Dias Rondon Gil, Anita Érica Wessel e Carla Guimarães.

FERNANDO VON NOBLE Escritor, educador e filósofo com atuação nas áreas de ética, formação crítica e educação popular. Apaixonado pela democratização do saber filosófico, tem se dedicado a tornar a filosofia acessível e lançou o e-book *Sapere Audi – Desperte para o Mundo da Filosofia que pode ser baixado gratuitamente: https://forms.gle/c2Pa2cBZYVMa3vte8