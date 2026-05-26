Programa EmagreCER avança em Vilhena com nova etapa de atendimento a pacientes

A Prefeitura de Vilhena realizou, nesta terça-feira, 26, no Centro Especializado em Reabilitação (CER), uma cerimônia que marcou a continuidade das ações do Programa de Emagrecimento de Vilhena (EmagreCER), iniciativa voltada à promoção da perda de peso, mudança de hábitos e prevenção de doenças relacionadas à obesidade.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), em parceria com o deputado federal Fernando Máximo e Associação Hospital de Caridade Santa Rita, o programa segue avançando no atendimento aos pacientes cadastrados. Nesta nova etapa, seis participantes receberam a aplicação do medicamento utilizado no tratamento.

O EmagreCER tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de pacientes com obesidade e comorbidades, por meio de tratamento medicamentoso aliado ao acompanhamento multiprofissional. Nesta primeira fase, cerca de 80 pacientes acompanhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município estão sendo atendidos. Para participar, é necessário apresentar Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 40 e possuir comorbidades associadas, como diabetes tipo II, hipertensão arterial, apneia do sono e esteatose hepática.

O tratamento utiliza a tirzepatida, medicamento conhecido comercialmente como Mounjaro, aplicada em doses semanais progressivas ao longo de seis meses. Além da medicação, os pacientes recebem acompanhamento contínuo de uma equipe multiprofissional formada por médicos, nutricionistas, psicólogos e educadores físicos, além de realizarem exames e avaliações periódicas.

A expectativa é que, conforme os resultados obtidos, o tratamento possa ser ampliado por mais seis meses, fortalecendo as ações de promoção da saúde e reduzindo os riscos de doenças graves, como infarto, AVC e complicações decorrentes do diabetes.

A paciente Nilza de Lima falou sobre a expectativa em relação ao tratamento. “Estou muito feliz com o projeto, principalmente pela minha saúde. Vou poder emagrecer, ter mais disposição para cuidar da minha família e voltar a fazer atividades que hoje tenho dificuldade por conta das limitações”, destacou.

O paciente Márcio Kavitski também ressaltou a importância do programa para pessoas que enfrentam dificuldades relacionadas ao sobrepeso. “É uma experiência diferente para quem luta diariamente contra o sobrepeso e diversos problemas de saúde. E agora temos um apoio real para conseguir emagrecer, pois não é apenas tomar o remédio, mas existe toda uma equipe trabalhando em conjunto. Acredito que esse projeto terá um resultado muito positivo”, afirmou.