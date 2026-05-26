Eyder Brasil participa da 13ª Rondônia Rural Show e destaca importância do agro para o desenvolvimento do estado

O deputado estadual Eyder Brasil participa da 13ª Rondônia Rural Show Internacional, realizada de 25 a 30 de maio no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.
A feira, promovida pelo Governo de Rondônia, reúne produtores, expositores, investidores e instituições de todo o país e transforma Ji-Paraná na capital do agronegócio rondoniense durante uma semana inteira de negócios, conexões e tecnologia no campo.
Em 2025, o evento alcançou a marca histórica de R$ 5,1 bilhões em negócios, consolidando-se entre os maiores ambientes de negócios do agronegócio nacional, e a expectativa para 2026 é superar esse número.
“O agro move Rondônia, gera emprego, renda e desenvolvimento para o nosso estado. Estar aqui, ao lado de quem produz, é estar no lugar certo. Acredito no produtor rural e trabalho por ele dentro e fora da Assembleia”, afirmou Eyder Brasil.
A programação da 13ª edição conta com temas estratégicos como defesa sanitária animal e vegetal, empreendedorismo feminino no agronegócio, transformação digital no campo, manejo de pastagens e rodadas de negócios nacionais e internacionais, além de exposição de máquinas e implementos agrícolas e vitrines tecnológicas. A feira acontece das 8h às 18h, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.