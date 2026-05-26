Artigo; Rolim de Moura promove debate sobre inclusão e representação das pessoas com deficiência

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Rolim de Moura deu um importante passo em direção à inclusão ao atender uma das principais reivindicações apresentadas durante audiência pública realizada no ano passado. O evento reuniu especialistas, autoridades e a população local, contando com mais de 300 participantes, e reforçou que, à medida que a cidade cresce, aumenta também a responsabilidade coletiva em garantir o direito de ir e vir de todos os cidadãos.

Entre os participantes de destaque esteve o advogado e auditor de controle externo Jailton Delogo, reconhecido nacionalmente como o primeiro servidor com deficiência visual total a exercer função em Tribunais de Contas no Brasil. Jailton tem contribuído ativamente para a realização de audiências públicas sobre acessibilidade em diversas cidades.

Em Rolim de Moura, ele levou ao debate uma perspectiva técnica e humana sobre os desafios da acessibilidade, destacando que o tema vai muito além de rampas e calçadas adaptadas. O principal objetivo da audiência foi discutir a implementação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

A secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda dos Santos, ressaltou a relevância da iniciativa e reforçou o papel coletivo na construção de uma sociedade mais justa. Segundo ela, uma cidade inclusiva se constrói com a participação de todos, evidenciando que o envolvimento da população é essencial para que as políticas públicas sejam efetivas.

Dando continuidade ao processo, será realizada uma reunião no dia 1º de junho, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. O encontro terá como objetivo discutir a proposta de criação do conselho, que será instituído como um órgão voltado ao atendimento das necessidades das pessoas com deficiência no município.

Na pauta da reunião estão a apresentação da proposta do conselho, a abertura de espaço para sugestões da população e a eleição dos membros que irão compor o colegiado. A participação popular será fundamental para garantir que o conselho represente, de fato, os interesses de quem mais precisa.

O ativista Jailton Delogo enfatizou a importância do envolvimento direto da comunidade. Segundo ele, as próprias pessoas com deficiência terão a oportunidade de escolher seus representantes e contribuir com ideias. Ele também destacou que este será um momento decisivo para discutir o regimento interno, a forma de atuação do conselho e sua integração com a administração municipal.

Jailton frisou ainda que o espaço permitirá o encaminhamento de projetos, sugestões e demandas voltadas às pessoas com deficiência, fortalecendo a inclusão e a cidadania.

“A presença de todos na reunião é fundamental, pois cada participação representa um passo a mais na construção de uma cidade mais acessível e igualitária. Uma cidade inclusiva não se constrói apenas com ideias, mas com a presença e a voz de quem acredita na mudança”, afirmou.