PRF intercepta ônibus interestadual e apreende 13 kg de ‘skunk’ na BR-364 em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 13,2 quilos de uma substância análoga a skunk, popularmente conhecida como “supermaconha”, na noite da última segunda-feira, 25 de maio.

O flagrante ocorreu no posto de fiscalização localizado no KM 1 da rodovia federal BR-364, no perímetro urbano do município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a interceptação aconteceu por volta das 22h59, quando os agentes federais deram ordem de parada a um ônibus de transporte interestadual de passageiros que fazia o itinerário Rio Branco (AC) com destino a Brasília (DF).

NERVOSISMO E MALAS RECHEADAS

Durante a fiscalização de rotina no interior do coletivo e o emprego de técnicas de entrevista com os viajantes, os policiais rodoviários federais identificaram um comportamento suspeito e contradições nas respostas fornecidas por um dos passageiros.

Diante dos fortes indícios de irregularidade, a equipe realizou uma busca minuciosa no compartimento inferior de bagagens do veículo.

No local, foram localizadas duas malas pertencentes ao passageiro sob suspeita. Ao abrirem as bagagens, os policiais encontraram um total de 22 tabletes compactados do entorpecente de alto valor comercial.

PRISÃO POR TRÁFICO

Em razão do flagrante configurado, em tese, como o crime de tráfico de drogas (previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006), o proprietário das malas recebeu voz de prisão imediata no local.

O suspeito, que teve seus direitos constitucionais assegurados, foi conduzido junto com os 13,2 kg de skunk até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena.

O material ilícito foi entregue à Polícia Civil para a pesagem oficial, confecção do auto de prisão em flagrante e início das investigações sobre a origem e o financiamento do carregamento.