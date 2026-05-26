Homem se arrepende de comprar notebook furtado por R$ 150, aciona PM e esquema criminoso é desmantelado em Vilhena

Uma crise de consciência levou um homem identificado pelas iniciais L., a procurar a Polícia Militar para confessar a compra de um produto ilícito.

A revelação acabou desencadeando uma operação que resultou na prisão de três homens e na recuperação de vários eletroeletrônicos furtados em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, L., informou aos militares que havia adquirido um notebook da marca Lenovo, de cor preta, pelo valor de R$ 150,00.

Tomado por um alto grau de arrependimento, ele decidiu colaborar com as autoridades e revelou onde o aparelho estava escondido.

NOTEBOOK EM PROCESSO DE FORMATAÇÃO

O comprador indicou que havia deixado o computador na Rua 1707, no bairro Jardim Primavera, sob os cuidados de um técnico, identificado pelas iniciais F. Ele havia sido contratado por R$ 60,00 para “resetar” o aparelho e limpar todo o sistema operacional, com o objetivo expresso de apagar os dados e as configurações do verdadeiro proprietário.

A guarnição deslocou-se até o endereço e foi recebida por F., que confirmou a versão dos fatos e entregou o notebook aos policiais, relatando que ainda não havia recebido o pagamento pelo serviço de formatação.

Ao checarem o banco de dados da segurança pública, os militares constataram que o notebook havia sido furtado no último sábado, 23 de maio.

MAIS OBJETOS FURTADOS NO CRISTO REI

Para dar andamento aos procedimentos legais, a equipe policial precisou coletar os documentos pessoais de L., acompanhando-o até a sua residência, localizada na Avenida 737, no bairro Cristo Rei.

Durante a averiguação no imóvel, os policiais encontraram escondidos em um dos quartos diversos outros produtos de procedência duvidosa: duas impressoras, duas caixas de som amplificadas e uma lavadora de alta pressão de cor laranja.

Em nova consulta ao sistema, constatou-se que uma das impressoras, modelo Epson L3151, possuía restrição de roubo/furto. Sobre o restante dos materiais, o suspeito não soube dar nenhuma explicação plausível sobre a origem.

IDENTIFICAÇÃO DO LADRÃO

Espontaneamente, L., apontou quem havia lhe vendido o notebook original do caso, identificando o autor do furto como J.

A rádio patrulha dirigiu-se até a Avenida 1709, novamente no bairro Jardim Primavera, onde localizou o suspeito. Ao ser confrontado com as informações, J., confessou integralmente a autoria do crime de furto e a venda subsequente do eletrônico.

PRISÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Diante do cerco policial e das evidências materiais, nenhum dos envolvidos esboçou reação. L., (pela receptação dos materiais), F., (pelo auxílio na tentativa de adulteração do sistema) e J., (pelo furto) receberam voz de prisão, tiveram seus direitos constitucionais lidos e foram conduzidos sem lesões físicas à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).