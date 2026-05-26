Jovem cai em golpe da falsa vaga de emprego e perde R$ 250 em Vilhena

Uma moradora de Vilhena procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após sua filha, que buscava uma oportunidade como jovem aprendiz, se tornar vítima de um golpe financeiro.

O estelionato envolveu uma falsa oferta de trabalho divulgada amplamente em grupos de empregos da cidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o caso aconteceu na última quinta-feira. A mãe da vítima, identificada pelas iniciais A., relatou que a jovem enviou seu currículo para uma vaga anunciada na internet e, pouco tempo depois, uma pessoa entrou em contato via aplicativo de mensagens demonstrando interesse pelo perfil da candidata.

A ARMADILHA DO CURSO OBRIGATÓRIO

Durante o processo de triagem, os supostos recrutadores questionaram se a jovem possuía qualificação para a função de recepcionista.

Diante da resposta negativa, os estelionatários afirmaram que ela teria chances reais de contratação, desde que realizasse com urgência um curso preparatório online de curta duração, cujo certificado, supostamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), seria emitido em até 24 horas.

Na esperança de garantir o primeiro emprego, a jovem aceitou a proposta. Os golpistas enviaram um link direto para a compra do material didático. Para ajudar a filha, a mãe efetuou o pagamento no valor de R$ 250.

A jovem chegou a assistir às aulas virtuais, mas, assim que tentou enviar o comprovante de conclusão e os documentos pessoais para efetivar a contratação, percebeu que havia sido sumariamente bloqueada pelos criminosos na plataforma Telegram.

ALERTA PARA OUTROS CANDIDATOS

A mãe da vítima explicou que só percebeu a fraude após o bloqueio. “Ela apenas me pediu o dinheiro dizendo que precisava fazer um curso com urgência para uma vaga.

Se ela tivesse me contado antes que os próprios recrutadores haviam indicado o site de vendas, eu teria desconfiado na hora de que era um golpe”, desabafou a denunciante.

A família decidiu expor o caso publicamente como forma de alerta, uma vez que o mesmo anúncio fraudulento continua ativo e sendo compartilhado em grupos locais, podendo fazer novas vítimas de forma recorrente.

COMO SE PREVENIR

Especialistas em segurança pública alertam que o “golpe do curso pré-contratação” é uma modalidade criminosa comum, que se aproveita da vulnerabilidade, inexperiência e necessidade financeira de quem busca inserção no mercado de trabalho.

A recomendação primordial é que os candidatos desconfiem de qualquer processo seletivo que condicione a contratação ao pagamento prévio de taxas, exames, uniformes ou cursos indicados pela própria empresa.

Antes de enviar documentos sensíveis ou realizar transferências financeiras, é fundamental pesquisar a reputação da empresa, checar o CNPJ nos órgãos oficiais e buscar referências sobre o recrutador. O caso segue sob investigação das autoridades policiais.