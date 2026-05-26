Marcos Rogério destaca investimentos do mandato em Vilhena com foco em infraestrutura e saúde

O senador Marcos Rogério (PL), pré-candidato ao governo de Rondônia, destacou ações realizadas por seu mandato parlamentar com destinação de recursos para o município de Vilhena, no Cone Sul do estado, com investimentos voltados à infraestrutura urbana e ao fortalecimento da rede pública de saúde.

Ao comentar sua atuação parlamentar, Marcos Rogério afirmou que sua presença nos debates nacionais no Senado Federal muitas vezes acaba ganhando maior visibilidade, mas ressaltou que o trabalho legislativo também se traduz em investimentos diretos para municípios rondonienses.

“A bem da verdade é que, como parlamentar federal, eu sou um dos que mais mandei recursos para o estado de Rondônia, Vilhena é um exemplo disso”, afirmou.

Segundo o senador, recursos destinados por seu mandato contribuíram para obras de asfaltamento em bairros do município, além de melhorias estruturais no hospital local.

“As reformas, adequações, melhorias que aconteceram no hospital de Vilhena, foi com recurso do senador Marcos Rogério”, declarou.

O parlamentar também informou a destinação de novos recursos para a área da saúde em 2026.

“Mandei mais 10 milhões de reais esse ano para atender a saúde, a atenção básica do município de Vilhena”, disse, ao destacar o reforço financeiro para manutenção dos serviços, atendimento médico e aquisição de insumos para a rede municipal.

Marcos Rogério afirmou ainda que a atuação parlamentar envolve tanto a participação nos debates nacionais quanto a busca por soluções práticas para demandas que impactam diretamente a população rondoniense.