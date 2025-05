Deputado Delegado Camargo alerta produtores sobre risco de embargos e desapropriações em RO

Durante entrevista concedida à Rádio Alternativa, em Ji-Paraná, o deputado estadual Delegado Camargo fez um alerta contundente aos produtores rurais e ao setor produtivo de Rondônia sobre os riscos iminentes de embargos ambientais e desapropriações, que vêm afetando diretamente quem trabalha e gera riqueza no campo.

O parlamentar destacou que qualquer produtor rural, independentemente do tamanho da sua propriedade, pode ser surpreendido por embargos ambientais, muitos deles feitos de forma silenciosa, sem comunicação clara e acessível. Segundo ele, o método utilizado para essas notificações é via publicação no Diário Oficial, por meio de coordenadas geográficas, o que dificulta que os produtores tenham conhecimento imediato da situação.

“Essas notificações não chegam até o cidadão comum de forma direta. Elas são publicadas apenas no Diário Oficial, através de coordenadas, o que torna quase impossível que o proprietário, que está no campo, tome conhecimento a tempo de se defender. E, quando percebe, já está com a propriedade embargada, sem direito a produzir e com o CPF bloqueado para qualquer atividade rural”, alertou.

Camargo também relembrou que essa situação se agravou com a criação de 11 reservas ambientais durante a gestão do ex-governador Confúcio Moura, que classificou como uma traição aos rondonienses. “Foi um ato covarde, realizado no apagar das luzes do governo. Uma traição contra milhares de famílias, trabalhadores e produtores que vivem nessas áreas há décadas e agora são tratados como invasores em suas próprias terras”, criticou.

O deputado explicou que o embargo não atinge apenas a área física da propriedade, mas também o CPF do produtor rural. “Se uma área sua está embargada, todo o seu CPF é bloqueado. Isso significa que você não consegue vender, não consegue tirar financiamento, não consegue movimentar sua produção. Todos os frigoríficos, cooperativas e empresas ficam impedidos de adquirir produtos dessa propriedade. É o assassinato do agronegócio. Uma política de sufocamento que impede quem quer trabalhar de produzir”, denunciou.

Outro ponto abordado foi o impacto direto na economia local e estadual. Segundo Camargo, além de paralisar as atividades dos produtores, os embargos afetam toda a cadeia produtiva, resultando em desemprego, fechamento de negócios e queda na arrecadação dos municípios.

“Estamos falando de famílias que estão tendo seus meios de subsistência arrancados. São pessoas que investiram uma vida inteira na produção, na criação de suas propriedades e que, da noite para o dia, são impedidas de trabalhar, de produzir, de gerar alimento, renda e desenvolvimento para Rondônia”, afirmou.

O parlamentar, que desde o início do mandato atua firmemente na defesa dos produtores rurais, reforçou seu compromisso com o setor e garantiu que continuará na linha de frente, cobrando soluções, revogações de medidas arbitrárias e lutando contra os abusos que vêm sendo cometidos contra quem trabalha no campo.

“Não podemos aceitar que Rondônia continue sendo penalizada dessa forma. Não podemos permitir que o estado criminalize quem planta, quem colhe, quem produz. Minha luta é e sempre será em defesa de quem acorda cedo, trabalha e sustenta não só sua família, mas também movimenta a economia desse estado. Estarei sempre de pé, sem jamais me ajoelhar para a injustiça”, concluiu.