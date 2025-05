Hoje começa o 1º Rodeio Sertanejo em Pimenteiras

Nesta quinta-feira, 29 de maio, o município de Pimenteiras do Oeste recebe a abertura do 1º Rodeio Sertanejo, parte do grande Circuito de Rodeios do Cone Sul de Rondônia, uma iniciativa da deputada estadual Rosangela Donadon.

O 1º Circuito de Rodeio Sertanejo do Cone Sul é fomentado via recursos da deputada Rosangela Donadon e realizado pela AACELFA, levando cultura, lazer e valorização das tradições sertanejas para os municípios da região.

Com entrada totalmente gratuita, o evento promete movimentar a cidade com noites de emoção, montarias, shows, atrações culturais e toda a estrutura necessária para receber com conforto e segurança as famílias pimenteirenses e visitantes da região.

“É com grande alegria que damos continuidade ao circuito, agora em Pimenteiras. Nosso objetivo é valorizar a tradição sertaneja, fomentar a cultura e proporcionar momentos de lazer à população. Convido a todos para viver essa grande festa com a gente”, declarou a deputada Rosangela Donadon.

O rodeio em Pimenteiras segue até domingo, 1º de junho, e deve atrair um grande público, assim como ocorreu nas edições anteriores em Cabixi, Colorado do Oeste e Cerejeiras, todas marcadas por arena cheia e elogios à organização.