Suspeito foge após tentativa de furto e abandona mala com roupas e documentos em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 29, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto em uma empresa localizada na Rua Acre, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou à equipe da Rádio Patrulha que, ao chegar ao local de trabalho, flagrou um homem desconhecido no pátio da empresa. Ao ser questionado sobre o que fazia ali, o suspeito fugiu de forma repentina, deixando para trás uma mala preta.

Dentro da mala, foram encontradas diversas peças de roupas e documentos pessoais que permitiram a identificação do suspeito.

Ao verificar o local, o proprietário percebeu sinais de tentativa de arrombamento na porta do escritório. O criminoso teria utilizado uma régua de pedreiro para forçar a entrada, mas não obteve sucesso, já que a porta não chegou a ser aberta nem danificada.

Buscas foram realizadas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

As câmeras de segurança da empresa registraram a ação do criminoso, e as imagens deverão auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil.

A mala foi recolhida pelos militares e entregue na Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.