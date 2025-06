Arroz atinge menor valor dos últimos três anos

Diferentemente dos últimos dois anos, em 2025 os preços do arroz em casca encerraram maio em queda. No acumulado dos últimos 12 meses, as baixas chegaram a 41%, voltando aos mesmos patamares de maio de 2022. Os dados são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Entre maio de 2022 e de 2023, a variação foi positiva em 15% e, de maio de 2023 para maio de 2024, de fortes 45%. Segundo o Cepea, essas altas elevaram a atratividade da cultura, com produtores aumentando a área cultivada. Apesar disso, a demanda por arroz não cresceu na mesma proporção, resultando em excedente e em recuo nas cotações.

No balanço de maio, os dados do Cepea mostram que a desvalorização do casca foi de 6,92%. O fato desestimulou os negócios no spot, tanto por parte de compradores quanto de vendedores.

Do lado industrial, pesquisadores explicam que a justificativa para a redução nas ofertas de compras está na dificuldade de repassar os preços adiante e manter a competitividade. Assim, produtores resistem à comercialização, argumentando que os valores praticados não cobrem os custos.

O indicador Cepea/Irga demonstra que os valores continuam em baixa em junho. O valor da saca de 50 kg de arroz em casca no Rio Grande do Sul foi cotado a R$ 70,01 nesta terça-feira (3), uma variação negativa de 0,92% dentro do mês.