PF deflagra operação contra fraudes em benefícios sociais em cidades de RO

A Polícia Federal (PF), com o apoio da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social do Ministério da Previdência Social, deflagrou nesta quinta-feira (21/05) a Operação Residência Fantasma, destinada ao cumprimento de medidas cautelares expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.

A operação apura a atuação de grupo criminoso que, mediante uso de endereços fictícios junto à Delegacia de Imigração da Polícia Federal, promovia a regularização migratória de estrangeiros e a inscrição dessas pessoas em programas sociais do Governo Federal, sem que esses indivíduos residissem efetivamente em território nacional.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo dois no município de Porto Velho e três em Guajará-Mirim/RO. A investigação prossegue com a análise do material apreendido.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato qualificado, entre outros ilícitos eventualmente identificados.