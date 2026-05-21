Pimentense e Ji-Paraná abrem nesta quinta-feira as finais do Campeonato Rondoniense de Base

O futebol de base em Rondônia entra em sua fase mais emocionante.

A partir das 20h desta quinta-feira, 21 de maio, as equipes do Pimentense e do Ji-Paraná começam a decidir o título do Campeonato Rondoniense Sub-15.

A partida de ida da grande final acontece no Estádio Geraldão, em Pimenta Bueno, onde os donos da casa tentam abrir vantagem antes do jogo de volta, que ocorrerá no Estádio Biancão.

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O Pimentense garantiu o seu passaporte para a grande final após superar o Espigão d’Oeste em pleno Estádio Luizinho Turatti, com uma vitória segura por 2 a 0. Agora, o clube de Pimenta Bueno foca suas forças em neutralizar o Ji-Paraná, equipe tradicional que conseguiu a façanha de se classificar para as finais de ambas as categorias de base nesta temporada.

DECISÃO DO SUB-17 COMEÇA NO SÁBADO

Já pela categoria Sub-17, o primeiro capítulo da grande final está agendado para o próximo sábado, 23 de maio, às 15h. O Espigão recebe o Ji-Paraná no Estádio Luizinho Turatti para os primeiros 90 minutos da disputa pelo troféu.

O Espigão carimbou sua vaga na finalíssima com autoridade ao aplicar uma goleada por 5 a 2 sobre a equipe do Vilhena, em partida realizada no Estádio Eduardão, em Presidente Médici. O Ji-Paraná, por sua vez, teve um caminho mais dramático no Sub-17: eliminou o Brazuca no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, vencendo nas cobranças de pênaltis por 3 a 2, após um empate sem gols no tempo normal.

LEGADO E REVELAÇÃO DE TALENTOS

O sucesso e o nível técnico das competições foram bastante elogiados pela coordenação de base da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER). De acordo com a entidade, o campeonato cumpre um papel social e esportivo fundamental no estado.

“Tivemos grandes partidas e jogos muito interessantes, que apresentaram jogadores com real capacidade de seguir carreira e chegar ao futebol profissional, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17. A competição, mais uma vez, foi um grande sucesso e nosso dever foi cumprido”, destacou José Natal Jacob, coordenador das categorias de base da FFER.

O coordenador fez questão de estender os méritos à diretoria da Federação pelo incentivo ao esporte. “Quero agradecer ao nosso vice-presidente, Bruno Costa, e ao presidente, Heitor Costa, pela oportunidade de fazer parte desse legado, que é fomentar o futebol rondoniense e projetar os sonhos de muitos garotos do nosso Estado”, concluiu.