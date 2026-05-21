quinta-feira, 21 de maio de 2026.

VÍDEO: ex-morador de Vilhena é assassinado a pedradas e pauladas em Mato Grosso

Corpo de Ismael Lima foi localizado na zona rural do município de Pontes e Lacerda
Imagens: TV Guaporé

Um homem identificado como Ismael Lima, ex-morador Vilhena, foi encontrado morto com sinais de extrema violência na manhã desta quinta-feira, 21 de maio, no estado de Mato Grosso.

O crime ocorreu na zona rural da cidade de Pontes e Lacerda, município mato-grossense que faz fronteira com a região do Vale do Guaporé.

De acordo com informações divulgadas pela TV Guaporé (afiliada da Rede Record em Mato Grosso), trabalhadores rurais localizaram o corpo da vítima caído em uma área de mata.

A perícia técnica esteve no local e constatou que o ex-vilhenense foi assassinado com requintes de crueldade.

O corpo apresentava diversas lesões na região da cabeça e do tronco, indicando que Ismael foi morto por espancamento, com o emprego de pedradas e pauladas.

Até o momento, as autoridades policiais não possuem informações concretas a respeito da autoria do homicídio ou sobre qual teria sido a motivação para o ataque brutal.

A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso instaurou um inquérito e iniciou a coleta de depoimentos de familiares e conhecidos da vítima para tentar refazer os últimos passos de Ismael na localidade e encontrar possíveis suspeitos.

Últimas notícias

