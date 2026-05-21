VÍDEO: ex-morador de Vilhena é assassinado a pedradas e pauladas em Mato Grosso

Um homem identificado como Ismael Lima, ex-morador Vilhena, foi encontrado morto com sinais de extrema violência na manhã desta quinta-feira, 21 de maio, no estado de Mato Grosso.
O crime ocorreu na zona rural da cidade de Pontes e Lacerda, município mato-grossense que faz fronteira com a região do Vale do Guaporé.
De acordo com informações divulgadas pela TV Guaporé (afiliada da Rede Record em Mato Grosso), trabalhadores rurais localizaram o corpo da vítima caído em uma área de mata.
A perícia técnica esteve no local e constatou que o ex-vilhenense foi assassinado com requintes de crueldade.
O corpo apresentava diversas lesões na região da cabeça e do tronco, indicando que Ismael foi morto por espancamento, com o emprego de pedradas e pauladas.
Até o momento, as autoridades policiais não possuem informações concretas a respeito da autoria do homicídio ou sobre qual teria sido a motivação para o ataque brutal.
A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso instaurou um inquérito e iniciou a coleta de depoimentos de familiares e conhecidos da vítima para tentar refazer os últimos passos de Ismael na localidade e encontrar possíveis suspeitos.
