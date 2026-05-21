Vítima rastreia anúncio no Facebook, aciona a PM e recupera bicicleta elétrica furtada em Vilhena

Uma ação estratégica de uma moradora de Vilhena, com o apoio imediato da Polícia Militar, resultou na recuperação de uma bicicleta elétrica que havia sido furtada na última quarta-feira, 20 de maio.

A própria vítima localizou o veículo sendo anunciado para venda em uma rede social e descobriu o cativeiro do objeto.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava rondas de rotina quando foi acionada pela proprietária do bem, identificada pelas iniciais C.

Ela relatou que sua bicicleta elétrica (marca Sousa Bike, de cor preta) havia sido furtada no dia anterior e que, ao navegar pelo Facebook, deparou-se com um anúncio de venda do seu próprio veículo.

Demonstrando interesse na compra para não levantar suspeitas, a vítima conseguiu colher informações que a levaram até o endereço exato onde a bicicleta estava escondida.

PRISÃO EM FLAGRANTE NO BAIRRO BELA VISTA

De posse das coordenadas, os policiais militares deslocaram-se até um residencial localizado na Rua 1806, no setor Bela Vista. No apartamento indicado, a equipe policial foi recebida por dois irmãos, identificados pelas iniciais M. G. S. e M. G. S., que autorizaram a entrada dos militares no recinto.

Durante a averiguação, os policiais localizaram a bicicleta elétrica na sala. A proprietária, que acompanhava a ação, reconheceu o veículo imediatamente por meio do número do chassi.

Os militares constataram que os retrovisores do veículo já haviam sido removidos pelos criminosos para descaracterizar o bem, sendo encontrados escondidos dentro da gaveta de um rack.

HISTÓRICO CRIMINAL E CONFISSÃO

Ao ser interpelado pela guarnição, um dos irmãos confessou voluntariamente a autoria do furto. Ele revelou que havia subtraído a “e-bike” no estacionamento de uma academia de ginástica localizada na Avenida Campos Elísios, no bairro Cidade Verde III.

O suspeito alegou que passava por “más condições financeiras” e pretendia comercializar o veículo na internet pelo valor de R$ 1.300,00.

Segundo os registros da Polícia Militar, os dois irmãos abordados já são amplamente conhecidos pelas forças de segurança de Vilhena devido à prática reiterada de crimes patrimoniais, acumulando inclusive condenações em processos criminais anteriores.

Diante do flagrante, ambos receberam voz de prisão pelos crimes de furto e receptação. Eles foram informados sobre seus direitos constitucionais e conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Os aparelhos celulares utilizados para publicar os anúncios de venda também foram apreendidos, e o caso foi entregue à Polícia Civil para os procedimentos legais.