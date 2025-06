Perseguição policial termina com prisão por tráfico de drogas em Vilhena

Na noite desta quinta-feira, 5, uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três pessoas por envolvimento com tráfico de drogas, após uma perseguição que teve início na Praça do Shopping, localizada no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Tancredo de Almeida Neves.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha fazia ronda nas proximidades da Praça do Shopping, pois o local já é conhecido pelas autoridades como ponto frequente de consumo e comércio de entorpecentes. Por isso, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e, ao passarem pelo local, notaram um homem, posteriormente identificado como M.R.B., acompanhado de duas mulheres, aparentemente consumindo cigarro de maconha.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os três demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem. Nesse momento, M.R.B., arremessou o cigarro ao solo, subiu rapidamente em uma motoneta Honda Biz branca e fugiu em alta velocidade.

A equipe policial iniciou o acompanhamento tático, utilizando sinais sonoros e luminosos, e deu ordem de parada, que foi ignorada pelo suspeito. A fuga seguiu por várias ruas da cidade, com o condutor desrespeitando sinais de trânsito e colocando em risco a segurança viária. Após a perseguição, os militares conseguiram interceptar o suspeito.

Durante a revista no veículo, foi encontrada no baú da motoneta uma porção de maconha, embalada em papel filme. M.R.B., afirmou ser usuário e disse ter comprado a droga por R$ 300,00. Ele ainda admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que, segundo ele, justificaria a tentativa de fuga.

O suspeito também revelou o local onde teria adquirido o entorpecente: uma residência localizada na Rua Paraíba, no bairro Parque Industrial Novo Tempo. Os policiais foram até o endereço e encontraram J.T.S., e A.K.A.A., que se identificou como companheira de J., e afirmou ter conhecimento do envolvimento do parceiro com o tráfico.

J.T.S., por sua vez, confirmou as informações passadas por M.R.B., e entregou voluntariamente uma mochila contendo R$ 147,95 em dinheiro, aproximadamente 10 gramas de uma substância semelhante à cocaína, 206 gramas de uma substância em pedra semelhante ao crack, além de sacos plásticos tipo zip lock, utilizados para embalar drogas.

Também foram apreendidos dois notebooks, quatro celulares, duas mini balanças de precisão, uma lixadeira, uma parafusadeira com keiser, um mostruário de semijoias e um caderno com anotações financeiras.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as providências legais cabíveis.