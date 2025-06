Criminosos danificam porta de vidro de loja no centro de Vilhena e tentativa de furto é registrada por câmeras

Na tarde deste domingo, 15, o gerente das lojas Madri, localizada na Rua Presidente Médici, no centro de Vilhena, compareceu à Delegacia de Polícia Civil para denunciar uma tentativa de furto ocorrida no estabelecimento.

De acordo com o gerente, criminosos danificaram os vidros da porta da frente e de uma janela lateral. Imagens capturadas pelas câmeras de segurança mostram o momento em que um indivíduo, acompanhado de outro homem, danifica a entrada com a intenção de invadir e furtar o local.

As imagens já estão em posse da Polícia Civil, que deverá iniciar as investigações para identificar os autores e responsabilizá-los pelos danos causados. Até o momento, não foi informado se algo chegou a ser levado do interior da loja.

