Homem tenta invadir casa no bairro Embratel e acaba preso pela PM em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 14, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de invasão a domicílio na Rua José Roberto Garcia Moreira, localizada no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais M.G., relatou que foi despertada por um barulho vindo do lado de fora de sua residência. Ao verificar o que estava acontecendo, flagrou um homem, posteriormente identificado como M.F., pulando o muro e adentrando o quintal da casa.

O suspeito iniciou imediatamente tentativas de arrombamento da porta, com o claro intuito de invadir o interior do imóvel. Diante da situação, a vítima acionou a Polícia Militar, que se deslocou rapidamente até o local.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez e possível uso recente de substância entorpecente, fato evidenciado pelo comportamento extremamente agressivo.

Diante da materialidade e da autoria constatadas, os militares deram voz de prisão a M.F. Ainda na residência, foi verificado que o homem apresentava uma lesão na região da cabeça e escoriações nas costas. Questionado sobre os ferimentos, ele afirmou que se machucou ao tentar fugir e ao escalar o muro.

O suspeito foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para as providências cabíveis.