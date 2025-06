Carro da Semas se envolve em acidente com picape em Cerejeiras

Na manhã desta terça-feira, 17, um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado no cruzamento da Rua Mato Grosso com a Rua Nova Zelândia, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a colisão envolveu um Fiat Cronus, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), e uma picape Fiat Strada.

A condutora do Cronus relatou aos policiais que trafegava pela Rua Mato Grosso quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Nova Zelândia, acabou colidindo com a Strada.

Apesar do forte impacto entre os veículos, ninguém ficou ferido. Os danos foram apenas materiais.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para os devidos procedimentos.