“Compromisso com o bolso do brasileiro” afirma Coronel Chrisóstomo após queda do IOF

Mesmo fora de Brasília, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) participou da votação que derrubou o aumento do IOF — Imposto sobre Operações Financeiras — decretado pelo governo federal.

A decisão da Câmara foi tomada na segunda-feira (16), com 346 votos a favor e 97 contrários, após aprovação do regime de urgência para o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 314/2025.

No dia da sessão (16), o parlamentar estava no município de Vilhena, onde se reuniu com o vice-prefeito Aparecido Donadoni, além de representantes da Fundação Cultural do município.

A proposta votada na Câmara visa sustar o decreto publicado em 11 de junho, que elevou as alíquotas do IOF em operações como crédito, câmbio, seguros e apostas. A medida fazia parte de uma estratégia do Executivo para reforçar a arrecadação federal, com projeção de gerar até R$ 61 bilhões em dois anos.

“O governo precisa cortar

gastos, e não seguir penalizando o cidadão. Esse recado foi dado pelo Congresso com firmeza. O povo não aguenta mais pagar a conta sozinho”, completou o deputado.

Com a urgência aprovada, o projeto ganhou prioridade na pauta do plenário. Agora, parlamentares aguardam o agendamento da votação definitiva sobre o mérito, o que pode ocorrer ainda em junho.

Coronel Chrisóstomo tem se posicionado de forma consistente contra a criação de novos tributos e em defesa da população de baixa renda. O parlamentar integra a base do Partido Liberal e atua em pautas voltadas ao equilíbrio fiscal e ao fortalecimento da economia nacional.