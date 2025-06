Ieda Chaves confirma R$ 800 mil para a obra do Centro de Convivência do Idoso em Itapuã do Oeste

Durante a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Itapuã do Oeste, nesta terça-feira (17), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) fez o anúncio de um investimento na ordem de R$ 800 mil destinado à construção do Centro de Convivência do Idoso (CCI).

O recurso foi uma solicitação do vereador Serginho Veterinário (PSD) com o propósito de oferecer mais acolhimento, lazer, respeito e reconhecimento à terceira idade.

Durante sua fala, a parlamentar disse que é preciso saber viver e que não dá para se acomodar. “Nós temos o nosso estado, que é um estado jovem, mas a nossa população começou a envelhecer. Então a gente precisa de políticas públicas efetivas para os idosos. Porque esse olhar tem que começar muito antes da gente envelhecer”.

Diante dessa necessidade, Ieda Chaves destacou que, atualmente, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social desenvolve ações voltadas à prevenção, saúde e educação, com avanços constantes a cada dia. “Porque a gente não pode se aposentar e daí ficar em casa sentado assistindo televisão o dia inteiro. E esse momento, todos juntos, é um momento que, com certeza, faz com que a gente viva mais e viva bem. Ter amigos já está comprovado cientificamente que faz com que a gente viva mais e melhor”, acrescentou.

Agradecimento

Ao lado da secretária de Assistência Social e primeira-dama, Angélica Machado Brito, o prefeito Nei Martins (Avante) falou da sua gratidão pela atenção oferecida ao município. “Muito obrigado por este recurso que nos destinaram. Vamos aplicar cada centavo e estamos muito felizes com essa parceria”.

Compromisso

Por fim, Ieda Chaves reafirmou seu compromisso de permanecer vigilante e atuante na defesa da pauta da Pessoa Idosa na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), apresentando projetos de lei que contribuam cada vez mais para o fortalecimento e a valorização dos idosos na sociedade.