Marcos Rocha detalha permanência em Israel durante entrevistas à CNN e Record News

Em meio ao agravamento da crise no Oriente Médio, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil), falou ao vivo com duas redes de televisão nesta segunda-feira (16) sobre sua permanência em território israelense.

Rocha é um dos integrantes da comitiva do Consórcio Brasil Central que viajou a Israel para tratar de acordos na área de tecnologia.

As entrevistas foram concedidas à CNN Brasil e à Record News e abordaram a situação dos brasileiros que ainda aguardam para deixar o país.

Na CNN, Marcos Rocha explicou que o grupo do qual faz parte ainda não foi retirado porque há um plano de saída organizado pelas embaixadas envolvidas. “O grupo de prefeitos foi definido pela embaixada de Israel, que eles deixariam Israel. O grupo que eu faço parte, que é o grupo do Brasil Central, um consórcio de governadores, já está sendo trabalhado também pela embaixada”, disse o governador durante o programa Bastidores CNN.

O chefe do Executivo estadual relatou que permanece em Israel por decisão própria, com a intenção de priorizar o retorno de pessoas com maior necessidade. “Eu optei por deixar que aqueles que estão mais ansiosos ou que precisam de medicamentos, que não conseguem comprar aqui, possam ir na frente”, afirmou. Ele também pontuou que, apesar dos ataques, há segurança garantida pelas autoridades locais. “Nós estamos protegidos. Existem os bunkers, existem os locais de maior proteção”, disse, acrescentando que os sistemas de defesa israelenses têm interceptado boa parte dos mísseis e drones lançados.

Ainda na conversa com a CNN, Rocha comentou os impactos do conflito na última noite. “Essa noite foi uma noite intensa, é bom que você saiba disso. Nós escutamos as explosões. Houve oito mortes e cem feridos, foi informação das autoridades que chegou para mim”, afirmou. Ele reforçou que a viagem teve como objetivo buscar soluções tecnológicas para o estado e que a missão vinha sendo organizada desde que outros governadores, como Ronaldo Caiado (GO) e Tarcísio de Freitas (SP), estiveram no país em março.

Em entrevista à Record News, o governador reforçou que a situação no local exige cautela e ação coordenada entre os países. “Aqui existem vários grupos de brasileiros e também de outros países. E o Estado de Israel tem tratado a todos com muita dignidade”, afirmou no programa Conexão Record News. Ele voltou a mencionar a importância de permitir que deixem Israel primeiro os que enfrentam dificuldades de saúde ou ansiedade.

Rocha explicou que os alertas de risco são frequentes e seguidos por orientações imediatas. “Volta e meia a gente escuta uma sirene. Essa sirene ecoa por todo o Estado de Israel. Ao mesmo tempo recebemos aviso por telefone, existem sons instalados em todos os lugares para que as pessoas busquem abrigo”, relatou. De acordo com ele, a movimentação para os bunkers ocorre rapidamente após cada sinal de ataque.

Questionado pela jornalista Kelly Godoy sobre os riscos causados pelos destroços, o governador respondeu: “Muitos dos mísseis que são interceptados acabam caindo em algum local e podem causar danos. Também alguns mísseis que porventura passem têm causado estrago em Israel”. Ao final da conversa, Rocha disse que aguarda o momento em que será possível retornar. “Quem está trabalhando em cima dessa situação é o governo de Israel e também o governo do Brasil através das suas embaixadas”, explicou.

As duas participações aconteceram ao vivo na televisão e revelaram os bastidores da permanência do governador durante os ataques, além de destacar os esforços conjuntos entre governos e representações diplomáticas para garantir a saída segura dos brasileiros que permanecem em Israel.