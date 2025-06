Suspeito é preso após furtar botija de gás em Cerejeiras, é liberado e detido novamente horas depois com mais objetos furtados

Na manhã desta terça-feira, 17, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Rua Robson Ferreira, em Cerejeiras.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que ouviu barulhos no quintal de sua residência e, ao verificar, se deparou com um homem de estatura média, moreno, usando camiseta de manga longa e capacete.

O suspeito carregava uma botija de gás furtada de um caminhão estacionado em frente à casa.

Ao ser flagrado, o homem fugiu de bicicleta em direção ao antigo Centro de Tradições Gaúchas (CTG). A Polícia Militar iniciou diligências, mas não conseguiu localizá-lo naquele momento.

Contudo, cerca de três horas depois, durante patrulhamento nas imediações, a guarnição recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito. Os policiais o localizaram ainda com a botija de gás azul e o conduziram à delegacia. Após ser ouvido, o indivíduo foi liberado.

No entanto, poucos momentos após a liberação, os mesmos policiais voltaram a encontrá-lo, desta vez na esquina da Rua Jô Sato com a Rua Rondônia, carregando uma bolsa aparentemente pesada.

Durante a abordagem, os militares encontraram diversos objetos dentro da bolsa: fios de extensão, uma serra mármore Makita, uma chave combinada 15, três discos de serra circular, dois discos de corte para ferro, sete eletrodos, um registro de botija de gás, um boné, uma fonte de carregador de celular, um pedaço de corrente e uma bomba de encher pneu.

Questionado, o suspeito, identificado como J.L.S., confessou que os itens foram furtados de construções na cidade. Uma das vítimas foi localizada e confirmou o furto de parte dos materiais em sua obra.

Diante dos fatos, o homem foi novamente detido e levado para a delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça.