Vilhena participa com destaque no maior congresso de saúde pública do mundo

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), está participando do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que ocorre desde o último sábado,15, em Belo Horizonte (MG).

Reconhecido como o maior evento de saúde pública do mundo, o congresso, promovido pelo Ministério da Saúde, tem como tema central “Início de Gestão” e busca fortalecer a atuação dos gestores municipais na formulação de políticas públicas de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), adaptadas às realidades regionais.

Durante o evento, também ocorre a 20ª edição da Mostra “Brasil, Aqui Tem SUS”, um espaço de compartilhamento e valorização de boas práticas locais voltadas à garantia do direito à saúde. Representando Vilhena, a chefe de enfermagem Dalvelena de Sousa apresentou a mostra “Vilhena: Um Modelo de Sucesso na Conquista da Certificação Tripla de Eliminação da Transmissão Vertical (HIV, Sífilis e Hepatite B)”. O secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, também participa do evento.

Segundo Dalvelena, a iniciativa é fruto de um trabalho coletivo da rede de atenção materno-infantil, que passou por um processo de ampliação e qualificação desde 2021. “Compartilhamos no congresso os avanços obtidos a partir dos desafios de 2020 e 2021, quando enfrentávamos dificuldades na organização da rede e na adesão ao tratamento. Com o projeto, foi possível reorganizar fluxos, capacitar profissionais e ampliar o acesso aos serviços”, explicou.

Entre os destaques da apresentação estão a capacitação de cerca de 90% dos profissionais da rede no manejo clínico da sífilis, HIV e hepatite B; a implantação do tratamento da sífilis em 100% das Unidades Básicas de Saúde (UBSs); e a criação do Comitê de Prevenção da Transmissão Vertical.

As ações de prevenção também foram fortalecidas com o envolvimento da comunidade e o apoio de profissionais das residências multiprofissionais, promovendo maior vínculo com a população e garantindo mais efetividade às estratégias de cuidado.

O reconhecimento desse esforço coletivo foi formalizado com a certificação de boas práticas desde 2022 e em 2024, com a certificação tripla — um marco para a saúde pública do município e uma referência nacional na eliminação da transmissão vertical dessas infecções.

O congresso do Conasems segue até esta quarta-feira, 19, reunindo milhares de profissionais da saúde pública brasileira em debates e atividades voltadas à qualificação do SUS em todas as regiões do país.