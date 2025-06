Acidente com três motos e bicicleta é registrado na BR-364 em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 18, um acidente de trânsito envolvendo três motocicletas e uma bicicleta foi registrado na BR-364, no perímetro urbano de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o incidente teve início quando um dos motociclistas tentou mudar de faixa e acabou colidindo com uma ciclista.

A manobra inesperada causou um efeito em cadeia, e outros dois motoqueiros que trafegavam no mesmo sentido também se envolveram no acidente. Todos os envolvidos sofreram escoriações, mas sem gravidade. Duas camionetes do Corpo de Bombeiros, que passavam pelo local, pararam imediatamente para prestar os primeiros socorros às vítimas.

A Polícia Militar isolou a área para garantir a segurança e aguardar a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo registro da ocorrência e controle do tráfego na rodovia.