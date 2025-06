Câmara anuncia sessões extraordinárias com julgamento de contas de ex-prefeitos em Vilhena

Através de sua diretoria de Comunicação, a Câmara de Vilhena anunciou a realização de duas sessões extraordinárias na próxima segunda-feira, 23 de junho, com início às 19h.

As sessões também irão apreciar projetos que seriam votados em sessão ordinária na última segunda-feira, mas que foi adiada devido ao falecimento de um servidor do Legislativo (leia mais AQUI e AQUI).

De acordo com as pautas obtidas pelo Extra de Rondônia, entre os projetos que serão analisados nas sessões extraordinárias, constam o projeto de Decreto Legislativo n. 045/2025, que será lido, discutido e votado em plenário e tem por objetivo julgar as contas dos ex-prefeitos de Vilhena, Eduardo Tsuru Japonês e Ronildo Macedo, correspondente ao exercício 2022.

As contas dos ex-mandatários municipais tiveram parecer prévio favorável pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) e das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento da Câmara de Vilhena.

Na pauta também inclui a votação do projeto de lei ordinária n. 7.185/2025, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, por Superávit Financeiro, no valor de R$ 20 mil no vigente Orçamento-Programa da Secretaria Municipal de Assistência Social – Semas, para pagamento de diárias, aquisição de passagens terrestres, aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiro pessoa jurídica.

Entre outros, também será analisado Moção de Aplausos, de autoria do vereador Celso Machado, que homenageia os Agentes Comunitários de Saúde do Município pela relevante atuação, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida da população vilhenense.

>>> LEIA, ABAIXO, AS PAUTAS DAS SESSÕES EXTRAORDIÁRIAS: