Câmara de Vilhena emite Nota de Pesar pela morte de servidor e cancela sessão ordinária

É com profundo pesar que a Câmara Municipal de Vilhena comunica o falecimento do servidor Alex de Oliveira, que exercia o cargo de Assessor Parlamentar II no gabinete do vereador Silvano Pessoa.

Alex foi nomeado recentemente, no dia 5 de maio de 2025, e, mesmo com pouco tempo na Casa, demonstrou compromisso, dedicação e respeito no exercício de suas funções. Era querido pelos colegas e colaboradores, deixando um legado de profissionalismo e gentileza.

Neste momento de dor, a Câmara se solidariza com os familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com Alex, expressando as mais sinceras condolências.

Em sinal de luto e respeito à memória do servidor, a sessão ordinária marcada para esta segunda-feira, 16 de junho, às 19h, está cancelada.

Vilhena (RO), 16 de junho de 2025.

Câmara Municipal de Vilhena