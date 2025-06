Assessor de vereador, esposa e caseiro são encontrados carbonizados na zona rural de Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 16, três pessoas foram encontradas carbonizadas em uma propriedade rural localizada na Capa 140, Lote 15, zona rural de Vilhena, a aproximadamente 60 quilômetros da cidade.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas seriam Alex de Oliveira, de 44 anos, sua esposa Luciana Cristiano de Souza, de 36, e o proprietário do sítio, Josenir Vieira de Oliveira, de 57 anos, mais conhecido como “Caseiro”.

Alex era assessor parlamentar do vereador Silvano Pessoa. De acordo com informações preliminares, ele teria enviado mensagens no fim de semana informando que iria visitar o amigo “Caseiro” na propriedade. Ao não comparecer para o trabalho nesta segunda-feira, o vereador estranhou a ausência e decidiu ir até o local. Ao chegar, deparou-se com a casa queimada e os corpos das vítimas carbonizados.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. Embora ainda não seja possível confirmar com exatidão o que ocorreu, a principal suspeita é de um triplo homicídio seguido de incêndio. Os corpos foram totalmente carbonizados, o que impossibilita, por ora, uma identificação precisa e a definição das causas das mortes.

A Polícia Técnica foi acionada e deverá realizar exames cadavéricos para esclarecer as circunstâncias do crime. A Polícia Civil já trabalha com algumas linhas de investigação, mas, até o momento, nenhuma hipótese foi oficialmente confirmada.

A região onde o crime ocorreu é conhecida por históricos de conflitos agrários, o que pode ser uma das motivações a serem analisadas pelas autoridades. O caso segue sob investigação.