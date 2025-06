Ladrão arromba casa e furta joias, eletrônicos e até imagem de santo em Vilhena

Na tarde de sábado, 21, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua 2509, no bairro Jardim Universitário, em Vilhena.

No local, os policiais entraram em contato com o proprietário do imóvel, que relatou ter se ausentado por algumas horas para visitar uma propriedade na zona rural. Ao retornar, percebeu que a cerca elétrica da casa havia sido danificada e que uma das janelas dos quartos estava arrombada.

Ao entrar no imóvel, o morador encontrou a residência completamente revirada. Do local, foram levados diversos itens de valor, entre eles: joias e semi-joias, um tablet da marca Samsung, perfumes de várias marcas, uma imagem de santo, uma carteira feminina, uma bolsa e a quantia de R$ 100,00 em dinheiro.

Ainda segundo a vítima, toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da residência. As imagens mostram um homem de estrutura física magra, pele branca, vestindo uma camisa cinza com gola laranja.

A guarnição realizou patrulhamento nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.