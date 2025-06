Motociclista perde controle, cai em rio e morre afogado na zona rural de Vilhena

Um trágico acidente ocorrido na zona rural de Vilhena resultou na morte de Darllin da Silva Teixeira, de 30 anos, que foi encontrado sem vida na manhã deste domingo, 22, dentro de um rio da região.

De acordo com informações preliminares apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima trafegava por uma estrada vicinal conduzindo uma motoneta Honda Biz 100, de cor vermelha. Por motivos ainda não esclarecidos, Darllin teria perdido o controle do veículo, vindo a cair nas águas do rio, onde acabou morrendo por afogamento.

Populares que passavam pelo local avistaram a cena e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. A área foi isolada para os procedimentos legais e para a retirada do corpo e do veículo do rio.

Após a realização da perícia técnica, o corpo foi liberado e a remoção ficou sob responsabilidade da funerária São Matheus.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.