Mulher troca motoneta do filho por drogas e veículo é recuperado pela PM em Vilhena

Na noite de sábado, 21, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia anônima que apontava a presença de um homem suspeito em um imóvel na Rua 836, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme a denúncia, um homem magro, vestindo camiseta preta, chegou ao imóvel empurrando uma motoneta Honda Biz de cor amarela, agindo de maneira suspeita e observando os arredores com frequência.

A guarnição foi até o endereço informado, porém o local se encontrava em aparente estado de abandono e nada de ilícito foi localizado. Diante disso, os policiais seguiram em patrulhamento pela região.

Cerca de dez minutos após a primeira abordagem, os militares avistaram uma motoneta com as mesmas características descritas anteriormente, sendo conduzida por um homem com o mesmo perfil físico e vestimenta. Ao perceber a tentativa de abordagem, o suspeito empreendeu fuga, sendo acompanhado pela guarnição e interceptado na Avenida Celso Mazutti.

Identificado como G.H., o suspeito confessou, de forma espontânea, que estava em posse de aproximadamente R$ 400 em crack. Ele afirmou ainda que havia recebido a motoneta como pagamento pela droga.

De acordo com o relato, uma mulher identificada como G., o procurou na Praça do Geraldão, localizada na Avenida Paraná, e ofereceu a motoneta em troca dos entorpecentes, alegando não ter dinheiro no momento. No entanto, G.H., esclareceu que o veículo não pertencia à mulher, mas sim a seu filho, identificado posteriormente como C.G.

A polícia entrou em contato com o verdadeiro proprietário da motoneta, que compareceu à delegacia e confirmou que sua mãe, G., havia trocado o veículo por drogas sem sua autorização. O jovem ainda relatou que, desde então, não teve mais notícias do paradeiro da mãe.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A motoneta foi recuperada.