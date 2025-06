Polícia é acionada após arma ser encontrada em cabine de caminhão durante limpeza em Vilhena

Na manhã de sábado, 21, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência registrada na sede de uma empresa de transporte, localizada em Vilhena.

No local, os policiais entraram em contato com o gerente administrativo da empresa, que relatou o achado de uma arma de fogo no interior da cabine de um caminhão da frota.

Segundo o gerente, no último dia 12, o motorista M., condutor de um caminhão Volvo FH540 branco, foi designado para deslocar-se até uma fazenda em Corumbiara, com a finalidade de realizar o carregamento de grãos. No entanto, no dia seguinte, M., teria passado mal, sendo substituído por outro funcionário da empresa, identificado como L., que concluiu o carregamento.

Na manhã do dia 14, M., reassumiu a direção do veículo e seguiu viagem até Ji-Paraná, onde efetuou a descarga do material. Após encerrar o serviço, no dia 16, estacionou o caminhão em um pátio conhecido como Estradão e voltou a relatar mal-estar, apresentando atestado médico e afastando-se das atividades.

No dia 18, outro motorista, identificado como A., foi encarregado de conduzir o veículo de volta à sede da empresa, em Vilhena. Devido às más condições de higiene na cabine, com vestígios de vômito, a administração contratou uma empresa especializada para realizar a limpeza interna.

Durante os trabalhos de higienização, no dia 19, o responsável pelo serviço encontrou um revólver calibre .22, marca e modelo Taurus, com seis munições intactas, escondido debaixo do maleiro da cabine. O achado foi imediatamente comunicado ao gerente administrativo.

Na manhã do dia 20, o gerente buscou orientação com o setor de segurança e, posteriormente, com o departamento jurídico da empresa, sendo orientado a acionar a Polícia Militar.

A arma foi entregue espontaneamente à guarnição da Rádio Patrulha na manhã de sábado, 21. Até o momento, não foi apresentada nenhuma documentação que comprove a posse ou o registro do armamento. O revólver foi apreendido para os procedimentos legais cabíveis.