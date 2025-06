Comerciante é preso por ameaçar esposa e tentar acessar arma de fogo durante crise familiar em Vilhena

No último final de semana, uma equipe da Patrulha Reforço da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível violência doméstica em uma residência localizada na Rua 7603, no bairro Orleans, em Vilhena.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o chamado partiu de K.J., filho do suspeito, identificado pelas iniciais S.S. Segundo ele, após o encerramento do expediente no comércio da família, percebeu que seu pai apresentava comportamento alterado e estava proferindo ameaças contra sua mãe.

Ciente de que o pai possuía uma arma de fogo, uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, o filho agiu preventivamente, retirando o armamento da casa e o escondendo dentro de um veículo, com receio de que a situação pudesse escalar para algo mais grave.

Contudo, ao perceber o desaparecimento da arma, o homem tornou-se ainda mais agressivo, intensificando as ameaças. A vítima relatou à polícia que esse tipo de comportamento é recorrente e se agravou após o suspeito ter passado recentemente por um procedimento cirúrgico, o que aumentou o temor por sua integridade física diante da presença da arma em casa.

Apesar de o suspeito ser registrado como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), o uso indevido da arma em um contexto de violência doméstica agrava sua situação perante a Justiça.

Durante a abordagem, os policiais localizaram a pistola municiada com um carregador inserido e pronta para uso. Além disso, foram encontrados outros dois carregadores completamente municiados e uma bolsa contendo munições avulsas, totalizando 44 munições de calibre 9mm.

A vítima expressou o desejo de representar criminalmente contra o companheiro, além de solicitar medidas protetivas de urgência.

Diante do flagrante de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, foi dada voz de prisão ao empresário. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil junto com a arma, os carregadores e as munições para as providências legais cabíveis.