VÍDEO: Adolescente é agredida por homens encapuzados em lanchonete de Chupinguaia

Na noite de domingo, 15 de junho, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal envolvendo uma adolescente de 17 anos em uma lanchonete no município de Chupinguaia.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a mãe da vítima relatou que sua filha estava sentada na varanda do estabelecimento com um colega, quando três homens encapuzados e armados invadiram o local perguntando onde estava a “tia”. Em seguida, os criminosos mandaram que a adolescente entrasse no interior da lanchonete, chegando a empurrá-la com agressividade.

Dentro do local, os indivíduos iniciaram agressões físicas contra a menor. Na tentativa de se defender, a vítima entrou em luta corporal com um dos agressores. Durante o confronto, outro suspeito chegou a puxar o gatilho de uma arma, mas o disparo não ocorreu devido a uma falha.

A adolescente conseguiu escapar e procurou atendimento médico. Ela afirmou não saber o motivo da violência sofrida.

Testemunhas relataram que os agressores fugiram em um veículo Toyota Corolla de cor preta. No entanto, a placa não foi identificada. A guarnição policial realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Durante a ocorrência, os militares encontraram partes de uma arma de pressão no local, que pode ter sido utilizada na ação criminosa. Inicialmente, o caso parecia um assalto, mas nada foi levado nada do estabelecimento.

A mãe da jovem informou que repassou às autoridades todos os dados que possui sobre os suspeitos e pede agilidade nas investigações, temendo pela própria segurança e pela de sua filha.

Câmeras de segurança instaladas na frente da lanchonete registraram o momento da chegada e da fuga dos criminosos. As imagens devem auxiliar nas investigações.

