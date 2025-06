Delegado Fábio Campos assume Diretoria da Polícia Civil do Interior e deixa comando regional em Vilhena

O delegado Fábio Campos, que atuava como titular da Delegacia Regional da Polícia Civil em Vilhena, foi promovido ao cargo de Diretor da Polícia Civil do Interior de Rondônia.

A nomeação, oficializada no Diário Oficial do Estado, entrou em vigor em 9 de junho de 2025 e foi anunciada em evento realizado na sede da Direção-Geral da Polícia Civil, em Porto Velho, na última quinta-feira.

Com a promoção, Fábio Campos passa a coordenar, além da unidade de Vilhena, todas as nove delegacias regionais localizadas no interior do estado. Ele será o responsável por liderar operações, definir estratégias e oferecer suporte às ações de combate ao crime em todo o território rondoniense fora da capital.

Segundo o delegado, trata-se de “uma nova e desafiadora missão”, que reforça o compromisso com a segurança pública no interior. “Continuo atuando diretamente com todos os colegas das unidades regionais, intermediando operações e ações de combate ao crime em Rondônia”, declarou.

Com a saída de Campos, a Delegacia Regional de Vilhena passa a ser comandada pela delegada Solângela Guimarães, que assume o cargo com a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido na unidade, considerada uma das mais estratégicas da Polícia Civil no Cone Sul de Rondônia.

Durante sua atuação em Vilhena, o delegado Fábio Campos esteve à frente de importantes operações contra o crime organizado e contribuiu significativamente para a redução dos índices de violência na cidade. Sua gestão foi marcada por ações integradas com outras forças de segurança e resultados expressivos no enfrentamento às facções criminosas.

A mudança faz parte do processo de reestruturação da Polícia Civil de Rondônia, que visa fortalecer a atuação da corporação em todas as regiões do estado, especialmente no interior.