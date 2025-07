Cirone Deiró promove sessão solene e homenageia personalidades que constroem o desenvolvimento de Rondônia durante a 4ª Cafecau

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou, na última quinta-feira (3), uma sessão solene durante a 4ª edição da Cafecau, em Cacoal, evento técnico e institucional dedicado à cadeia produtiva do café em Rondônia.

A sessão, proposta pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), teve como objetivo prestar homenagens a cidadãos, produtores, profissionais, empresários e autoridades que vêm contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do estado.

A solenidade aconteceu no estande da Alero, instalado no Complexo Beira Rio Genézio Lima, em Cacoal, e reuniu autoridades estaduais, lideranças do setor produtivo, instituições públicas, membros do Judiciário e representantes da sociedade civil. O evento marcou um momento especial de reconhecimento público a homens e mulheres que fazem Rondônia avançar nas áreas da agricultura, cultura, educação, saúde, esporte, economia e inovação.

“Através desta sessão solene, queremos expressar nosso respeito e gratidão a todos que, com trabalho, dedicação e compromisso, têm ajudado a construir uma Rondônia mais forte, próspera e humana. Cada homenageado aqui representa uma história de superação e amor por este estado”, destacou o deputado Cirone Deiró.

Homenagens por mérito e contribuição ao estado

Durante a solenidade, foram concedidos títulos honoríficos, medalhas do mérito legislativo e cultural, e votos de louvor a diferentes personalidades e instituições que se destacam em suas respectivas áreas de atuação. A diversidade dos homenageados reflete a pluralidade das contribuições que fazem de Rondônia um estado em constante crescimento.

Lista de homenageados

Confira a seguir os agraciados que receberam honrarias e reconhecimento público na sessão solene:

• Ademir Alves de Carvalho

• Adelvaldo Gomes de Brito

• Ângela Maria Coutinho Pessoa

• Anita Madaine Perez belem

• Antônio Lopes Rodrigues

• Austia de Souza Azevedo

• Bruna Rafaela Caetano Nunes Pazdiora

• Camilla Fabiane Paula

• Creuci Maria Caetano

• Claudemar Littig

• Daniela P. Foloni Bianchini

• Damixarah Tintin Suruí

• Davi Holanda

• Dione Mendes Bento

• Diná Pagoyah Suruí

• Edvaldo Manthay

• Elmerso Lira da Cruz

• Estanislau Antônio Ventorim

• Evertton da Silva Xavier

• Francis Raphael B. de Oliveira

• Ilca Furtado Cavalcante Scheilbel

• Ivens dos Reis Fernandes

• Ivonete Terezinha Nedel

• Izabel Pereira de Souza

• Izaias Campana

• Janaina Fonseca Ferreira

• João Victor Salvi

• José de Albuquerque Cavalcante

• José Mendes dos Santos Netto

• Josiele Rodrigues da Silva Werneck

• Juliana Morais do Nascimento

• Katia Maldaner de Araújo

• Lauriete Betini da Silva

• Lúcia Helena de Oliveira

• Lucilene de Jesus Maia Santos

• Luciane Batista Didoné Silveira

• Luciano Brandão

• Maria do Carmo Barcellos

• Mário José Milani e Silva

• Nicole Nedel Duarte

• Noel de Almeida

• Orlandino Ragnini

• Regiane Lucas

• Romeu Rodrigues Moreira

• Sérgio Eller

• Severino Bertino Neto

• Simone Fernandes Lima

• Vitor Pires Aran

• Weliton Nunes Soares

A solenidade reforça o papel da Assembleia Legislativa, por meio da atuação do deputado Cirone Deiró, como uma instituição que valoriza o esforço coletivo e individual em favor de um futuro mais justo e produtivo para Rondônia.

O evento também integrou a programação oficial da Cafecau, considerada uma das maiores vitrines da cafeicultura do estado, com palestras técnicas, painéis, premiações e debates sobre políticas públicas para o setor.

“Esta é uma homenagem coletiva ao trabalho, à coragem e ao amor por Rondônia. Que cada homenageado se sinta parte dessa construção que transforma vidas e gera oportunidades em nosso estado”, concluiu Cirone Deiró.