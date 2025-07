Com municípios do Cone Sul na lista, Corpo de Bombeiros abre 262 vagas com salário de R$ 2,2 mil mais benefícios em RO

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO) abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 262 brigadistas que irão atuar no combate a incêndios florestais durante o período crítico de queimadas em 2025.

As vagas são distribuídas entre Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Cacoal e outras localidades do interior do estado.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 7 a 14 de julho por meio do site oficial do Governo de Rondônia. O resultado final do certame está previsto para o dia 15 de agosto.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter entre 18 e 50 anos de idade, ensino fundamental completo e certificado de curso de brigadista florestal ou bombeiro civil. Os aprovados passarão por um curso de capacitação antes de iniciarem as atividades.

A seleção será realizada em duas fases: análise curricular com prova de títulos e teste de aptidão física. A carga horária será de 44 horas semanais, cumpridas em regime de plantão de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Os brigadistas atuarão em escalas que incluem sábados, domingos e feriados, conforme definição do CBMRO, sem direito a folgas compensatórias.

A remuneração bruta mensal será de 1,5 salário mínimo — equivalente a R$ 2.277,00 — acrescida de auxílio-saúde, auxílio-transporte, 13º salário proporcional, férias proporcionais e 1/3 de férias, conforme estabelecido no edital.

O contrato de trabalho terá duração inicial de até quatro meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Administração Pública. O desligamento poderá ocorrer antes do prazo previsto, mediante comunicação oficial ao contratado. Leia o edital na íntegra AQUI.