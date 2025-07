Deputada Gislaine Lebrinha destina R$ 270 mil para realização da 19ª EXPOVALE

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) anunciou o repasse de R$ 270 mil para a 19ª edição da EXPOVALE, em São Francisco do Guaporé.

A ação, feita em parceria com o deputado federal Lebrão, vai garantir apoio à organização de um dos eventos mais tradicionais do município, marcado para acontecer de 4 a 7 de setembro.

“A EXPOVALE vai além do entretenimento. Ela movimenta o comércio local, valoriza o produtor rural e fortalece os laços da comunidade com sua própria identidade. Nosso mandato tem esse compromisso: apoiar quem faz a diferença nos municípios”, afirmou a parlamentar.

A entrega foi feita ao presidente do parque, Alessandro da Vaca, e ao integrante da diretoria William. Estiveram presentes os vereadores Agnielde, Pastor Éber, Jorge e Professor Márcio, que acompanharam o ato e destacaram a importância do apoio para a realização do evento.

Além de destacar a tradição, a deputada também agradeceu ao Governo do Estado de Rondônia pelo apoio e às lideranças locais que têm atuado como ponte entre o mandato e a população. Segundo ela, o diálogo com as bases tem sido essencial para garantir ações efetivas em São Francisco do Guaporé.

A programação da 19ª EXPOVALE inclui o Baile da Rainha, no dia 9 de agosto, e a tradicional Cavalgada, marcada para 31 de agosto. Os shows principais serão com Marcinho Sensação e a dupla Léo & Raphael. A expectativa é de grande participação popular e impacto positivo na economia do município.