Dois homens são baleados em tentativa de homicídio na Avenida Paraná em Vilhena

No início da noite desta segunda-feira, 7, uma tentativa de homicídio foi registrada dentro de um salão de cabeleireiro localizado na Avenida Paraná, em Vilhena, resultando em duas pessoas baleadas.

De acordo com as primeiras informações, dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles, armado com uma pistola, entrou no estabelecimento e efetuou disparos contra um cliente. Durante a ação criminosa, um profissional do salão também foi atingido pelos tiros.

As vítimas foram socorridas de forma distinta: o funcionário do salão foi levado por amigos para o Hospital Regional, enquanto o cliente foi encaminhado por uma viatura da Polícia Militar. O estado de saúde de ambos ainda não foi divulgado oficialmente.

Informações extraoficiais indicam que, durante a fuga, os criminosos perderam o controle da motocicleta e caíram. O veículo foi abandonado próximo ao local do crime. Na sequência, eles tentaram escapar a pé, mas teriam sido localizados e presos por policiais militares. A arma utilizada no atentado também teria sido apreendida.

A cena do crime foi isolada para os trabalhos da perícia técnica, que deverá auxiliar nas investigações. A motivação do crime ainda está sendo apurada pelas autoridades competentes.