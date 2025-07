Dra. Taíssa entrega equipamentos à Associação Unidas pela Paz no distrito do 5º BEC e fortalece a agricultura familiar

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) esteve na quarta-feira (25) no distrito do 5º BEC, em Machadinho do Oeste, para realizar a entrega de importantes equipamentos agrícolas à Associação Unidas pela Paz.

A aquisição foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 84 mil.

Com o recurso, foram comprados quatro implementos agrícolas: um pulverizador, uma carreta basculante, um empacotador de silagem e um descascador de cereais. Os equipamentos irão fortalecer a produção local, trazendo mais estrutura, agilidade e eficiência ao trabalho das famílias rurais da região.

Durante a entrega, moradores relataram como os novos equipamentos representam uma mudança significativa na rotina do campo. “Ah, aqui era difícil demais. Na época mesmo, a gente mexia só com leite, um pedaço pequeno, porque era tudo manual, né? E aí agora a gente já tem como fazer um silo. Ajudou nós demais, muito isso.”, contou um agricultor. Outro morador destacou a importância da parceria com o mandato: “A gente procurou a deputada, ela se comprometeu e cumpriu. Acompanho o trabalho dela e só tenho gratidão.”

A deputada ressaltou que essa entrega é parte de um compromisso contínuo com a valorização da agricultura familiar e com a interiorização dos investimentos públicos. “É recurso do povo voltando para o povo. É assim que acreditamos na política: ouvindo, destinando, acompanhando e garantindo que o investimento chegue onde ele realmente faz a diferença”, afirmou Dra. Taíssa.

A ação faz parte da agenda de interiorização do mandato da parlamentar, voltada a levar recursos, infraestrutura e dignidade para comunidades que historicamente estiveram distantes do poder público. “Seguimos firmes, investindo em quem faz a diferença no campo. Meu mandato é do povo, e é pra ele que a gente trabalha todos os dias”, concluiu.