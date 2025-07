Etapa regional de Motocross agita agosto em Vilhena

Vilhena se prepara para sediar uma grande etapa de motocross no mês de agosto, reunindo pilotos locais, regionais e convidados de outros estados em um espetáculo de adrenalina e velocidade.

Nos dias 9 e 10 de agosto, o Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito será palco do MX Vilhena, evento que promete agitar a cidade com a participação de competidores de Rondônia e do Mato Grosso. A programação contará com disputas em oito categorias, incluindo a categoria infantil, incentivando a participação de jovens talentos no esporte.

O MX Vilhena é promovido pelo Moto Clube de VHA e organizado por Marciel Rocha e Lego Farias, nomes conhecidos pela atuação no motocross local e pelo incentivo ao esporte no município.

Para mais informações entrar em contato com o número (69) 9 98411 3351 ou (69) 9 8112-6334.