Evadido do sistema prisional é recapturado com tornozeleira desligada em Vilhena

Na noite do último sábado, 6, a Polícia Militar recapturou um foragido do sistema prisional durante patrulhamento de rotina na Rua 1513, bairro Cristo Rei, em Vilhena.

O homem, identificado como R.S.S., de 42 anos, conhecido como “Kita”, foi abordado por uma guarnição após levantar suspeitas. Durante a checagem, os militares constataram que o suspeito fazia uso de tornozeleira eletrônica, porém o equipamento encontrava-se desligado, o que caracteriza descumprimento de medida judicial.

Ao realizarem consulta nos sistemas de segurança pública, os policiais verificaram que “Kita” constava como evadido do sistema prisional. A situação configura, em tese, o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, além de violação das condições impostas no regime de monitoramento.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao suspeito, que teve os direitos constitucionais assegurados. O uso de algemas foi adotado conforme a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, visando garantir a segurança da equipe e do próprio detido.

Após ser encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde passou por exame de corpo de delito, R.S.S., foi apresentado à unidade do Presídio Feminino e Semiaberto de Vilhena (P.F.S. VHA), onde permanece à disposição da Justiça.