PRF intensifica fiscalização em RO e prende dez motoristas por embriaguez ao volante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia iniciou o segundo semestre de 2025 com reforço nas ações de fiscalização de trânsito nas rodovias federais que cortam o estado.

Apenas no primeiro fim de semana de julho, dez motoristas foram presos por dirigirem sob efeito de álcool, uma das principais causas de acidentes graves nas estradas brasileiras.

Do total de prisões, quatro ocorreram na capital, Porto Velho. Em um dos casos, os agentes atenderam um acidente de trânsito no quilômetro 725 da BR-364, onde um dos condutores envolvido testou positivo no teste do bafômetro e foi detido. Em outra ocorrência, um motorista que trafegava pela BR-319 transportando uma draga de forma irregular foi abordado e também apresentou resultado positivo no etilômetro. As demais prisões na capital ocorreram durante comandos de fiscalização de rotina.

No município de Ji-Paraná, também foram registradas quatro ocorrências. Em uma delas, o condutor de uma motocicleta que transportava três pessoas tentou fugir da abordagem policial, mas foi alcançado após breve perseguição. Ele não possuía habilitação e estava alcoolizado. Já em outra ação, uma motorista trafegava lentamente com o pisca-alerta ligado e, ao ser parada, confessou ter ingerido bebida alcoólica — o que foi confirmado no teste de alcoolemia.

As outras duas prisões aconteceram nos municípios de Presidente Médici e Ariquemes. Em Presidente Médici, no km 312 da BR-364, o motorista de um automóvel adormeceu ao volante, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma carreta. O teste comprovou que ele estava embriagado.

Segundo a PRF, as fiscalizações intensificadas visam coibir comportamentos de risco e salvar vidas. Em 2024, milhares de mortes foram registradas em rodovias federais por todo o país, muitas delas causadas por motoristas que consumiram álcool antes de dirigir.

A instituição reforça que segurança no trânsito depende do comprometimento coletivo e que dirigir sob efeito de álcool é uma atitude irresponsável que pode gerar consequências irreversíveis. A fiscalização seguirá rigorosa nos próximos meses como parte da estratégia nacional de redução de acidentes.